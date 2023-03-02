مجلس النواب يُطالب النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة اختطاف النائب “حسن الفرجاني” في ترهونة

بنغازي 02 مارس 2023 (وال)- أدان مجلس النواب حادثة اختطاف عضو المجلس عن دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم، الذي تم اختطافه من قبل مجهولين واقتياده الى جهة غير معلومة.

وطالب المجلس – في بيان له – النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة والإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقًا لنص المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 2014.

وحمّل البيان الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن عضو مجلس النواب السيد حسن الفرجاني، وجميع ما يترتب عن هذه الحادثة وفقًا للقوانين ذات العلاقة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال