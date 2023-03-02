السفارة الأمريكية تدعو القادة الليبيين للتعاطي بشكل بناء مع مبادرة “باتيلي”

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا القادة الليبيين للتعاطي بشكل بناء مع مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، إن مقترح المبعوث الأممي لآلية تمكن الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي وسوف يبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل الى قاعدة قانونية للانتخابات.

وأضافت السفارة الأمريكية أن هذه اللحظة تمثل فرصة للقادة الليبيين لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين الماضي، إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي أعلن خلالها عن إطلاق مبادرة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وقال باتيلي، إنه سيقوم بتشكيل لجنة من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية في عام 2023.

Trending بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023