باشاغا: الأمم المتحدة منعتني من دخول طرابلس وأبقت الدبيبة في السلطة رغم عدم شرعيته

الوطن / رصد

أعتبر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن حكومته شرعية نالت الثقة من مجلسي النواب والدولة من خلال تصويت علني وموثق يدل على شفافية التصويت ونزاهته

وأكد باشاغا في تصريحات لقناة العربية ان حكومة الوحدة منتهية الولاية فقدت شرعيتها بالكامل من الناحية القانونية بعد سحب مجلس النواب الليبي الثقة منها وما يجعلها تستمر في السلطة الاعتراف الدولي بها واستخدام اموال الدولة الليبية لكسب تأييد المجموعات المسلحة لضمان بقائها.

واتهم باشاغا الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس كما انها لعبت دور بعدم الاعتراف بحكومته رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً مشيرا الى ان التدخل الدولي سبب مشاكل كبيرة في الدولة الليبية

وأشار باشاغا الى قطع اشواط نحو المصالحة الوطنية لانهاء الخلافات الليبية الداخلية وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والسيادية