الدبيبة يُشدد على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من مشروعات التنمية

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من مشروعات التنمية، والبدء فيها بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية، والعمل بشكل عملي لانطلاقها في كل المناطق والبلدية.

وبحث الدبيبة، في اجتماع اليوم الخميس انطلاق المشروعات الاستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المصرف المركزي.

من جانبه أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج أن تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق 12 شهرا، وسينطلق العمل بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يومًا.

وأشار مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش إلى أن مشروعات توسعة وصيانة طريقي أوباري – غات وأجدابيا – جالو، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرًا.

وأكد مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق أربعة نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مشددًا على أن العمل في هذا المشروع استغرق وقتا للتأكد من المواقع المستهدفة، واعتماد التصاميم على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 500 مدرسة جديدة.