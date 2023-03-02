اللواء البسطة: تنفيذا لتعليمات القائد العام باشرنا في إزالة العشوائيات وأوكار المخدرات والهجرة غير الشرعية بالبيضاء

باشرت الغرفة الأمنية الجبل الأخضر، برئاسة اللواء خالد البسطة، عملها في إزالة العشوائيات وأوكار المخدرات والهجرة غير الشرعية بالمنطقة الصناعية بمدينة البيضاء، تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك عقب تشكيل غرفة امنية مشتركة بمدينة بنغازي لمعالجة القضايا الأمنية والاختراقات والتحديات الخاصة بفرض الأمن وهيبة الدولة و مكافحة الجريمة في نطاق عمل الغرفة وضبط كل المطلوبين والخارجين عن القانون و القضاء على كل المعوقات التي تعرقل حياة المواطن اليومية.