إيريني ترصد 25 سفينة مشبوهة تنتهك حظر الأسلحة على ليبيا

أفاد موقع «خدمة العمل الخارجي الأوروبي» التابع للاتحاد الأوروبي، بأن عملية إيريني رصدت 25 سفينة مشبوهة بشأن حظر الأسلحة على ليبيا، وتركيا رفضت تفتيش السفن التي ترفع علمها وتفتيشها في 9 مناسبات.

وبحسب موقع «خدمة العمل الخارجي الأوروبي»، فإن عملية إيريني حقّقت في 271 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية (من أصل 8647) ونفذت تسع عمليات تفتيش على متن سفن بموافقة الربان (من أصل 434).

ورصدت العملية، أيضا 25 رحلة جوية مشبوهة (من أصل 1131) وواصلت مراقبة 25 مطارا (وممرات هبوط) و 16 ميناء (ومحطات نفطية)، وفقا للموقع.

من خلال خلية المعلومات الجنائية، أصدرت العملية توصية واحدة (من بين 78) بشأن تفتيش سفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع «خدمة العمل الخارجي الأوروبي».

وعن نتائج عملية إيريني منذ إطلاقها، أكد الموقع، أن عملية إيريني صعدت على متن 25 سفينة مشبوهة وقامت بتفتيشها، في ثلاث مناسبات، صادرت عملية إيريني الشحنات التي تم تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت إحدى دول العلم التي ترفعه السفن (تركيا) إعطاء موافقتها على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في تسع مناسبات.

كما قامت عملية إيريني بالتحقيق في 8647 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، وزارت 434 سفينة بناءً على موافقة رُبانها، موقع «خدمة العمل الخارجي الأوروبي».

علاوة على ذلك، قامت العملية بالتحقيق في 1131 رحلة مشبوهة و 25 مطار و 16 ميناء، وقدّمت 41 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا. وأشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب البلاد وشرقها، وفقا موقع «خدمة العمل الخارجي الأوروبي».

أخيرًا، من خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، تم تنفيذ 60 توصية منها، بحسب موقع «خدمة العمل الخارجي الأوروبي».