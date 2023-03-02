شاهد… رصد مخالفات جسيمة وصادمة داخل مقاصف المدارس في غريان

اعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية تكثيف الحملات التفتيشية والتوعية التى يقوم بها مفتشوا مكتب الجبل الغربي على المدارس( العامة والخاصة ) داخل مدينة غريان وضواحيها.

وبحسب بيان صادر عن المركز، تأتي الحملة لنشر التوعية والتتقيف الصحي والمحافظة على النظافة العامة والساحة واتباع الاشتراطات الصحية.

ومن خلال الجولة تبين ان أحد المقاصف الخاصة غير مطابق للاشتراطات والمواصفات الصحية من حيث مكان تجهيز وبيع الطعام كدلك النظافة والتهوئة والإضاءة.

ووفقا للمركز تم التنبيه بتغير مكان المقصف حسب الاشتراطات والمواصفات الصحية.