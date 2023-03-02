دبرز: التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 باطل قانونًا ولا يعتد به

اعتبر بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة، أن جلسة مجلس الدولة اليوم الخميس، والتصويت على التعديل الدستوري الـ 13 باطلان قانونًا ولا يعتد بهما.

وقال دبرز، في بيان له، إن النصاب في الجلسة لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس.

ولفت دبرز، إلى أن عدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضواً فقط حتى الساعة الواحدة ظهراً، بما لا يحقق النصاب القانوني.

وأشار دبرز، إلى أن المشري مضى في الجلسة وقام بالتصويت في جلسة ينقصها النصاب القانوني.

وتابع دبرز:” نأسف لهذا الخرق الواضح للنظام الداخلي، علاوة على الخروقات الأخرى حيث أن الموضوع المصوت عليه انفرد به مجلس النواب”.