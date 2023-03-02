البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة لإحدى وحدات محطة الجبل الغربي

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

وأوضحت الشركة أن العمرة سيتم تنفيذها بواسة شركة سيمنس للطاقة الألمانية وذلك ضمن عقد اتفاقية الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات التوليد بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

وأضافت شركة الكهرباء أن أعمال العمرة تأتي في إطار جهود مجلس إدارة الشركة لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال إجراء أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد والدخول بها على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة بهدف دعمها وإطالة عمرها والرفع من كفاءتها .