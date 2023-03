الوطنية للنفط تُدين تصريحات المشري حول تبعية المؤسسة وتطالبه بالاعتذار 

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها لما وصفته بالمستوى غير اللائق الذي بلغه خالد المشري رئيس مجلس الدولة في تصفيته لحسابات شخصية مع مؤسسة وطنية ليبية سيادية مستقلة.

الوطنية للنفط قالت في بيان لها: “حيث ردد المشري في حوار مع قناة الجزيرة ادعاءات زائفة لا علاقة لها بالحقيقة عن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي وحمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للجنسية الإماراتية وهذا جميعه عارٍ عن الصحة تمامًا ولا تفسير له إلاّ بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة ربما يكون المشري من مفتعليها وقادتها”.

وأكدت المؤسسة أن هذه الحملة تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي لمعيشة الشعب الليبي في الصراعات السياسية التي ينخرط فيها المشري ويوجهها لغايات حزبية وأيديولوجية لا تخفى على أحد.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط وعبرت عن رفضها هذه الأكاذيب، مبديةً أملها من مجلس الدولة إلزام رئيسه بالتوقف عن استخدام صفته الرسمية في تصفية حساباته الخاصة وخوض معاركه غير الشريفة.

كما طالبت المؤسسة من خالد المشري الاعتذار عن تجاوزاته وافتراءاته، لافتةً إلى أنها تحتفظ هي ورئيس مجلس إدارتها بحقها في اللجوء إلى القضاء الوطني إن لم يتوقف المشري عن إدعاءاته.

