بعد سقوطه داخل بئر.. الإسعاف والطوارئ يخرج جثمان طفل بمنطقة قصر الأخيار

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إخراج جثمان الطفل “رائد عبد السلام” الذي سقط ليلة أمس داخل بئر مياه بمنطقة قصر الأخيار.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته بموقع فيسبوك إلى نقل جثمان الطفل إلى المستشفى القروي بقصر الأخيار.

وشهدت ليبيا الفترة الماضية حوادث مشابهة، كان آخرها عثور فرع الهلال الأحمر غريان العثور على جثمان الشاب “أويس الريشي” بعد غرقه في سد “وادي غان”.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي أعلن غرق شابين في مجرى لتصريف المياه بمدينة غريان بعد أن جرفتهم سيول الأمطار.

المصدر: جهاز الإسعاف والطوارئ

