مجلس النواب الليبي يدين اختطاف نائب ترهونة ويطالب النائب العام بضبط الجناة

دان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات حادثة اختطاف عضو مجلس النواب عن دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم الذي تم اختطافه من قبل مجهولين واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وطالب مجلس النواب النائب العام الذي تم مخاطبته رسمياً بشأن الواقعة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة والافراج عن عضو مجلس النواب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 2014م .

وحمل مجلس النواب الجهة الخاطفة ” المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو مجلس النواب حسن الفرجاني سالم وجميع ما يترتب عن هذه الحادثة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.

دان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات حادثة اختطاف عضو مجلس النواب عن دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم الذي تم اختطافه من قبل مجهولين واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وطالب مجلس النواب النائب العام الذي تم مخاطبته رسمياً بشأن الواقعة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة والافراج عن عضو مجلس النواب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 2014م .

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وحمل مجلس النواب الجهة الخاطفة ” المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو مجلس النواب حسن الفرجاني سالم وجميع ما يترتب عن هذه الحادثة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.