ضبط 7 سيارات ومركبات مسروقة بمدينة زليتن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن إدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط ثمانية سيارات ومركبات مسروقة بمدينة زليتن خلال 48 ساعة الماضية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عمل وزارة الداخلية والتي تهدف إلى المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين والمركبات المطلوبة والمسروقة وبالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق ومديرية أمن زليتن .

وتوجهت الدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص إلى مدينة زليتن بتاريخ الاثنين الموافق 27-2-2023 حيث تم انشاء تمركزات وبوابات أمنية بالمدينة واسفرت عن ضبط عدد ( 8 ) مركبات آلية ، سبعة منها مسروقة ومبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية والمركبة الثامنة تبين ان مستندات الملكية واللوحات المعدنية مزورة.

وتم تحرير عدد 343 مخالفة مرورية؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونية وتم تسليم المركبات والوثائق إلى مديرية امن زليتن.