مجلس النواب يطالب بإطلاق سراح النائب “حسن الفرجاني”

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دان مجلس النواب، اليوم الخميس، خطف عضو المجلس عن دائرة ترهونة، حسن الفرجاني، على يد مجهولين، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المجلس في بيان له، إنه خاطب النائب العام بشكل رسمي بشأن الواقعة، مطالبا بالإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة “89” من القانون رقم “4” لسنة 2014.

وحمل المجلس الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب حسن الفرجاني وجميع ما يترتب عن هذا الحادث، وفقا للقوانين ذات العلاقة.