أمريكا تعلق على مبادرة باتيلي وتوجه رسالة للاطراف السياسية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس القادة الليبيين الرئيسيين التعاطي مع مخطط المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي بطريقة بناءة.

وفي وقت سابق، اقترح باثيلي، تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها أن هذه اللحظة تمثل فرصة للقادة الليبيين الرئيسيين لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي .

وأشار البيان الى أن مقترح باتيلي تمكن الانتخابات ويحفز الجسم السياسي الليبي حيث يبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة في التوصل الى قاعدة قانونية للانتخابات.