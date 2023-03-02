ضبط ببيع الخمور المستوردة في بنغازي

قام جهاز مُكافحة المُخدرات وَالمؤثرات العقلية فرع بنغازي، من إعداد كمين لمتهم في تجارة المخدرات وضبطه مُتلبسًا بِعملية الاِتجار بِالخمُور المُستوردة.

وقال الجهاز في بلاغ إنه بعدَ ورود معلومات مصدريّة إلى جهاز مُكافحة المُخدرات وَالمؤثرات العقلية فرع بنغازي مُفادها وجُود شخص ليبي الجنسية يقُوم بِالاِتجار بِالخمُور المُستوردة، صدرتّ التَعليمات إلى أعضاء التحرِّيات بِالفرع، بِالتأكد مِن صحة المعلومات الوَاردة وَالتحرّي وَجمع أكبر قدّر مِن المعلومات.

وأضاف البيان أن المتهم ضُبط بِحوزته عدد 100 كيس صغيرة الحجم بِه خمُور مُستوردة، وَاُتخذت الإجراءات القَانُونية وَأحيل إلى جهات الاِختصاص.