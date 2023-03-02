الناظوري والحداد يلتقيان في روما بحضور قائد الأفريكوم

العنوان-روما

قالت السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن قائد أفريكوم، الجنرال مايكل لانجلي، التقى بالوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أول محمد الحداد، والفريق أول ركن، عبدالرازق الناظوري، في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما و الذي يستضيفه قائد أفريكوم.

وأشادت الولايات المتحدة وفق سلسلة من التغريدات بالتزامهما بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. لافتة إلى أنها تؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى.

وأكدت السفارة أنها تواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.