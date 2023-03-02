الدبيبة يُتابع المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022 م

طرابلس 02 مارس 2023 (وال)- شدّد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، والبدء فيها بكافة المناطق والبلديات بعد استكمال إجراءاتها التعاقدية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وتنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المركزي،لمتابعة انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022 م.

من جهته، أكد عجاج أن تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق (12) شهرًا، وسينطلق العمل بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يومًا.

بدوره، قال مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، إن مشروعات توسعة وصيانة طريقي ( أوباري – غات) و (أجدابيا – جالو)، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرًا.

من جانبه، أشار مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، إلى أن أنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق (4) نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مؤكدًا أن العمل في هذا المشروع استغرق وقتًا للتأكد من المواقع المستهدفة، واعتماد التصاميم على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء (500) مدرسة جديدة. (وال)

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