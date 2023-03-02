بنغازي .. مطاردة تنتهي بالقبض على متهم بالإيذاء الجسيم والتـحــرش

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن مركز شرطة الحدائق من القاء القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي ومطلوب لدى مراكز الشرطة بتُهم الإيذاء الجسيم والتحــــرش .

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء،ولدى مراكز الشرطة .

ولحسب المعلومات أنه عُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة ومحكوم غيابياً ومطلوب لدى مركز شرطة البركة ،والصابري،والمدينة على ذمة قضايا الإيذاء الجسيم والتحرش حيث أصدر السيد رئيس المركز العميد رمضان_الزاوي تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس وحدة التحريات إلى بعض الأماكن يتردد عليها الشخص المطلوب وتم مشاهدة الشخص المطلوب ومطاردته وضبطه .

وتم الإنتقال به إلى المركز وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل .