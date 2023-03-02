السفارة الأمريكية: مقترح باتيلي سيُبنى على تقدم مجلسي النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، إن مقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لآلية تمكن من إجراء الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي، وأكدت أنه سوف يُبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.

وفي تغريدة لها، حثت السفارة الأمريكية القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة.

واعتبرت السفارة أن هذه اللحظة تمثل فرصة لهم لإظهار أنهم (مجلسي النواب والدولة) فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تصويت غالبية الأعضاء خلال جلسة اليوم بالموافقة على قبول التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلس النواب يوم 7 فبراير الماضي، وسط جدل بين أعضاء المجلس.

وكان قد أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا ، عبدالله باتيلي، خطته الرامية لدفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، التي عرضها على مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي.

ونصت الخطة على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

1/3مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة @Bathily_UNSMIL لآلية تمكن الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي و سوف يبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة في التوصل الى قاعدة قانونية للانتخابات. — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 2, 2023