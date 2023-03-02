النواب يطالب بإطلاق سراح النائب “حسن الفرجاني سالم”

العنوان-طبرق

عبر مجلس النواب، اليوم الخميس، عن إدانته لخطف عضو المجلس عن دائرة ترهونة، حسن الفرجاني سالم، على يد مجهولين، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المجلس إنه خاطب النائب العام بشكل رسمي بشأن الواقعة، مطالبا بالإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة “89” من القانون رقم “4” لسنة 2014.

وحمل المجلس الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب حسن الفرجاني سالم جميع ما يترتب عن هذا الحادث، وفقا للقوانين ذات العلاقة.