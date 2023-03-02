هيئة الرقابة الادارية تكشف تطورات نتائج التحقيق في بث قناة الوطنية كرتون أطفال فاضح

باشرت هيئة الرقابة الادارية التحقيق في وقائع ما تم بثه عبر قناة الوطنية من رسوم أطفال كرتونية احتوت على بعض المشاهد المخلة بالآداب العامة، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع.

وفي وقت سابق، كانت قناة ليبيا الوطنية قد بثت كرتون أطفال ضمن برنمجها اليومي تضمن لقطات خادشة وفاضحة ما أثار جدلًا وغضبًا واسعًا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتم استدعاء المسؤولين بقناة الوطنية والتحقيق معهم وأسفرت النتائج عن مسؤولية (مدير إدارة البرامج، ورئيس قسم الجدولة اليومية بالخارطة الإذاعية).

وقالت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المذكورين ومساءلتهم جنائياً وتأديبياً حيال هذه الواقعة، وتنبيه إدارة القناة بضرورة التقيد بتنفيذ اللوائح والتشريعات المعمول بها، ومراعاة الدقة في كل ما يُعرض على القناة، وحثها على عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

بدورها، قدمت قناة ليبيا الوطنية، اليوم الخميس اعتذارهًا للشعب الليبي عن بثها حلقة من سلسلة كرتونية موجهة للأطفال حيث تضمنت مشاهد لاتتناسب مع خصوصية هذه الفئة فضلًا عن كونها تتنافى مع ثقافة وتقاليد المجتمع الليبي .

وجددت القناة في بيان لها اعتذارها للشعب الليبي عما تم عرضه وماسببته من خيبة أمل للأسرة الليبية حيث أعتبرت الحلقة اهانة بشكل لايقبل الجدل لمشاعر الليبيين والغيورين على قيم المجتمع وابنائه.

وشددت القناة انها لم تقصد الاهانة او تتعمد المساس بقيم المجتمع مؤكدة على الوفاء للشعار الذي أطلقت به منذ البدء في تطوير القناة ومقدرة لجميع التعليقات التي عبرت عن سخطها من المشاهد .

وتعهدت القناة بأنها ستمضي في تطوير منصاتها كما ستولي اهتمامًا لسلسلة مراقبة المواد ومراجعتها قبل البث لتجنب تكرار الحادثة .

ونوهت القناة الى أنها اتخذت قرارًا بالتحقيق في الحادثة مشيرة الى انها ستنشر مايترتب عن التحقيق أول بأول .