الرقابة الإدارية: سنعاقب المخالفين في قناة ليبيا الوطنية في واقعة «الرسوم الكرتونية»

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، إنها باشرت التحقيق في وقائع ما تم بثه عبر قناة ليبيا الوطنية من رسوم أطفال كرتونية احتوت على بعض المشاهد المخلة بالآداب العامة.

وأكدت الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن رسوم الأطفال الكرتونية مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع.

وأوضحت الرقابة الإدارية، أنه تم استدعاء المسؤولين بقناة الوطنية والتحقيق معهم.

وأشارت الرقابة الإدارية، أن نتائج التحقيقات أسفرت عن مسؤولية مدير إدارة البرامج، ورئيس قسم الجدولة اليومية بالخارطة الإذاعية.

وتمسكت الرقابة الإدارية، بتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المذكورين ومساءلتهم جنائياً وتأديبياً حيال هذه الواقعة.

ونبهت الرقابة الإدارية، إدارة القناة بضرورة التقيد بتنفيذ اللوائح والتشريعات المعمول بها.

وطالبت الرقابة الإدارية، إدارة القناة بمراعاة الدقة في كل ما يُعرض، وحثها على عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

وكان مدير إدارة البرامج في قناه ليبيا الوطنية، طالب بالتحقيق الفوري في واقعة بث أفلام كرتون ضمن الخارطة البرامجية يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات المجتمع الليبي والمخالف للضوابط واللوائح المعتمده لدى القناة.

ووجه مدير إدارة البرامج بالقناة، خطابا إلى عواطف الطشاني المدير العام للقناة يطالب فيه بإحالة الموظفين المسؤولين عن مراقبة هذه البرامج والمتورطين في عمليه بثه إلى المجلس التأديبي ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية ضمن اللوائح والقوانين المنظمه لذلك.