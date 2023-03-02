مركز المعلومات والتوثيق يصدر كتيب إحصائيات القطاع السياحي لسنة 2022

أصدر مركز المعلومات والتوثيق السياحي، كتيب الإحصائيات والمؤشرات السياحية لسنة 2022، استنادا إلى نتائج أعمال المسح الميداني لفرق مشروع أطلس ليبيا السياحي، والبيانات والمعلومات الواردة من جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ومصلحة الجوازات وغرفة السياحة بالمنطقة الغربية ومصلحة الطيران المدني ومركز المعلومات والتوثيق بوازرة الداخلية، وإدارات المهن وشؤون الرقابة السياحية والموارد البشرية وتنمية وتطوير المشروعات السياحية، ومكتب التعاون الدولي بوازرة السياحة والصناعات التقليدية، وجهاز إدارة المنتزهات الوطنية، وديوان السياحة بالمنطقة الشرقية، ومكاتب السياحة بالمناطق.

وقال بلاغ لمركز المعلومات والتوثيق السياحي إن الإحصائيات تعكس، التطور في مجال البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك عدد الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات المصنفة وغير المصنفة وإجمالي عدد الغرف والأسرة، ونزلاء الفنادق خلال العام الماضي، وعدد المقاهي والمطاعم، ومؤشرات التنمية السياحية والمنتزهات الوطنية.

كما كشف التقرير عدد الشركات والمكاتب السياحية، وعدد العاملين في السياحة من القطاعين العام والخاص، وحصر للحرفيين والحرف اليدوية في بعض المناطق، وعدد المرشدين السياحيين وتوزعهم، ومؤشرات التعليم السياحي في ليبيا.

وتضمن التقرير عدد الزوار والمغادرين عبر المنافذ البرية والجوية، وعدد الرحلات الرابطة بين المطارات الليبية والوجهات الدولية، والايرادات الخاصة بإصدار تذاكر الطيران.

وأظهر التقرير ولأول مرة مؤشرات موسم الاصطياف في المنطقتين الشرقية والغربية من البلاد، واجمالي مرافق الإيواء السياحي الخاصة بالاصطياف، ومتوسط أسعار الإقامة، والإيرادات خلال الربع الثالث من السنة، الذي يشمل موسم فصل الصيف في ليبيا.

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