السفارة الأمريكية: يسعدنا لقاء الناظوري والحداد في روما

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا:” يسعدنا لقاء الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في العاصمة الإيطالية روما.

وأضافت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نشيد بالتزامهما بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.

ولفتت السفارة الأمريكية، إلى أنها تؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى.

واعتبرت السفارة الأمريكية، في وقت سابق، أن مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لآلية تمكن الانتخابات، يحفز الجسم السياسي الليبي.

وقالت السفارة، عبر حسابها على “تويتر” إن مقترح باتيلي سوف يبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.

وأضافت السفارة:” نحن نحث القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة”.

ولفتت السفارة، إلى أن هذه اللحظة تمثل فرصة لهم لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي”.