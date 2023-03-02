القاء القبض على 12 شخص مطلوب في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء القافلة الأمنية بمديرية أمن الجفارة من القاء القبض على 12 شخص مطلوب على ذمم قضايا جنائية لدى مراكز الشرطة .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية المكلف بشأن تشكيل القافلة الأمنية لضبط المطلوبين وفرض القانون ، وتنفيذاً لقرار مدير أمن الحفارة بشأن تشكيل فرقتين للقافلة الامنية تضم كل فرقة عدد من مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وتمكن أعضاء القافلة الأمنية من القاء القبض على 12 شخص مطلوب على ذمم قضايا جنائية لدى مراكز الشرطة وهم..

▪️المدعو “م، م،م، ال” مطلوب لدى مركز شرطة الماية

▪️المدعو “ال، ب،ح، ال” مطلوب لدى مركز شرطة العزيزية

▪️المدعو “ص، ن، ال” مطلوب لدى مركز شرطة الكريمة

▪️المدعو “ر، خ، ر، ا” مطلوب لدى مركز شرطة العزيزية

▪️المدعو “ر،هـ، ال، ر” مطلوب لدى مركز شرطة الكريمية

▪️المدعو “ن، ال، ع، ال” مطلوب لقسم البحث الجنائى جنزور

▪️المدعو “ن، ب، م، ال” مطلوب لدى مركز شرطة الناصرية

▪️المدعو “م، ن، م، ال” مطلوب لدى مركز شرطة الناصرية

▪️المدعو “ع، خ، ا، ال، ب” مطلوب لدى مركز شرطة الماية

▪️المدعو “ع، ع، ال، ال” مطلوب لدى مركز شرطة العزيزية

▪️المدعو “ع، ع، ي، ال” مطلوب لدى مركز شرطة الناصرية

▪️المدعو “ن، ا، ال، ك” مطلوب لدى مركز شرطة الناصرية

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى المراكز المختصة.