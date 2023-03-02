أوحيدة: مجلس الدولة نجح في اجتياز المعرقلين

أشاد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة بموافقة مجلس الدولة الاستشاري على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره البرلمان.

وقال أوحيد في تصريح صحفي إن مجلس الدولة الاستشاري نجح في اجتياز المعرقلين أما التوافق فقد تم مسبقاً، مشيرا إلى أنه عندما صدر التعديل الدستوري حاول المعرقلون عرقلته بأي طريقة.

وأضاف: “ننتظر تشكيل لجنة، وأتمنى أن تكون من قانونيين من خارج المجلسين، وذلك من أجل صياغة قوانين الانتخابات للوصول إلى انتخابات قبل نهاية 2023”.

واعتبر كل ما ذكره المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن فشلا له، متابعا: “ولا أعتقد انه سيقدم شيئا، ةهناك دول تريد أن تكون الأزمة الليبية رهينة لحلولها ولا تحل إلا بطريقتها”.

وشدد على أن كل ما نحتاج له الآن قاعدة دستورية وقانون انتخابات وحكومة موحدة للإشراف على الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.