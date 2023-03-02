الحويج يلتقي عددا من المختصّين لبحث خطط تطوير الاقتصاد الليبي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة،محمد الحويج بديوان الوزارة، بعدد من الخبراء و الاكاديميين المختصصين بالشان الاقتصادي، للاستفادة من الكفاءات العالية والقدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.

وقال بلاغ للوزارة اليوم الخميس، إنه من خلال النقاش المتبادل أكد الحضور استعدادهم للتعاون مع الوزارة بتقديم المقترحات التي تخدم خطة الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير على أهمية الحصول على الأبحاث الأكاديمية الرصينة المضمون من الجامعات الليبية واستحضار المعلومات الحديثة من الخبراء وقد أبدى الحضور التجاوب بحماس لتطوير المقترحات والمبادرات للوصول إلى حلول مبتكرة رائدة و صياغة رؤية وطنية مشتركة لأستنهاض الاقتصاد الوطني ورفعته بالمهارات العلمية للارتقاء الاقتصادي.

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