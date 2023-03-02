اللواء 444 قتال يكشف نتائج عدد من عملياته الأمنية

كشف اللواء 444 قتال عن نتائج عدد من عملياته الأمنية في عدد من المناطق، مؤكداً على استمرار أعمال قواته في العديد من المدن لحفظ الأمن وخدمة الوطن والمواطن.

وبحسب بيان صادر عن اللواء، تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ اللواء في مدينة طرابُلس، من إلقاء القبض على المدعو: (ا، م، ا) والذي قام بالإعتداء والرّماية على امرأة ليبيّة في الشارع أمام مرأى ومسمع من النّاس.

ووفقا للبيان تمكّنت مفرزةٌ من مفارز اللواء من إلقاء القبض في مدينة “بني وليد” على المدعو: ( ي، ع، ي) حيث قام بالتّهجّم ورماية الرّصاص على البحث الجنائي “بني وليد”.

وفي مدينة طرابُلْس ايضا، تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ اللواء من إرجاع شاحنة بها خزان مياه تم سرقتها من ( شركة النهر ) منذ سنوات وتم إرجاعها للشركة.

وفي مدينة مزدة، تمكّنت القوات التابعة للواء من ضبط شاحنة تحملُ أكثر من “40 ألف لتر” كانت معدّة للتّهريب خارج البلاد.

واشار البيان إلى أنه ورغم ابتزاز ضِعاف النّفوس ومن يحمِلون أجندات ضد المؤسّسة العسكريّة من أجل محاربتها وإضعافها ورغم أن “اللّواء 444 قِتال” منذ سنة ونصف لم يأخذ مخصّصات التموين والتجهيزات والنثريات، فإن جنود اللّواء 444 قِتال ماضون في أعمالهم دون كللٍ أو ملل ولا يلتفتون خلفهم، وسيأتي اليوم الذي سيُسأل فيه هؤلاء عن هذه الأفعال وسينالون جزاء ما اقترفت أيديهم، لأن الأيام دول وهذه سنةُ الله في خلقة.