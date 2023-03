على رأسها الطريق الدائري الثالث.. الدبيبة يشدد على “جداول زمنية” لتنفيذ المشروعات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، والبدء فيها بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديري مشروعات الإسكان، والمواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية لمتابعة انطلاق المشروعات الاستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022.

وحول مشاريع قطاع التعليم، أفاد مدير جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتا” بالانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة.

وأشار تاكيتا إلى التنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستستهدف إنشاء 500 مدرسة جديدة، في مختلف المدن.

وانتقالا إلى مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، قال مدير جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، إن تنفيذ الطريق سيستغرق 12 شهرا، وأن العمل به سينطلق بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يوماً.

من جهته، أوضح مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، أن مشروعات توسعة وصيانة طريق “أوباري-غات”، وطريق “إجدابيا-جالو” سوف تنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وأن مدة التنفيذ ستكون 14 شهرا.

وبدأ مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث عام 2008 عبر فتح مسارات للطريق بطول 8.32 كيلومترا، ليتوقف المشروع عند اندلاع ثورة 17 فبراير، وظل متوقفا منذ 2011.

ويتضمن المشروع إنشاء 31 تقاطعا و8 جسور مرور علوية، و6 أنفاق إلى جانب 41 ممر مشاة، مع منظومة تصريف مياه وشبكة كهرباء متكاملة، ليربط شرق طرابلس مع غربها.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

