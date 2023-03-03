الولايات المتحدة تشيد بالتزام “الناظوري” و”الحداد” بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

التقى قائد القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” الفريق مايكل لانغلي، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان بالجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، ورئيس الأركان بحكومة الوحدة محمد الحداد في العاصمة الإيطالية روما على هامش مشاركتهما في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما الذي يستضيفه لانغلي.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر إن الولايات المتحدة تشيد بالتزامهم الناظوري والحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة نؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى، وستواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

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