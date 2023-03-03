الحزب الديمقراطي يرحب بإقرار مجلس الدولة التعديل الدستوري الـ13

الوطن| رصد

رحب الحزب الديمقراطي بإقرار مجلس الدولة التعديل الدستوري الثالث عشر، واصفاً ذلك بثمرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، الذي تم خلال جولات طويلة وشاقة من الحوار بينهما.

الحزب وعبر بيان صادر عنه رصده موقع الوطن، شدد على أهمية الاستمرار في نهج التوافق بين المجلسين، داعياً إياهما إلى مباشرة العمل على استحقاقات هذا التعديل، بدءاً من اختيار لجنة 6+6 المعنية بقوانين الانتخابات والاستفتاء واستكمال معالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

وأكد الحزب في بيانه أن التقارب بين المجلسين وتوافقهما من شأنه أن يدعم مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” في حل الأزمة التي وصفها بالحميدة، من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.