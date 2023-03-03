العرادي: منْ يعول على البعثة الأممية والدول الكبرى واهم

قال عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن المبعوث الأممية الأسبق غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، قضيا سنتين يعملان على ترميم العلاقات بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي، حتى نجحا بعد سنتين من العمل في جمع الفرقاء في برلين 1 و 2، بمساعدة ألمانيا.

وأضاف العرادي، عبر حسابه على “تويتر”:” نتج عن ذلك سلطة تنفيذية جديدة، ثم انفرط عقد الترميم، فلم تتفق الدول الكبرى على تضمين خارطة طريق جنيف في القرارين الأمميين 2570 و2571 واقتصرت على الاعتراف بالسلطة التنفيذية فقط، ورمت بباقي مخرجات ملتقى الحوار في القمامة”.

وتابع:” الشيء ذاته فعله مجلس النواب؛ حين أخذ من المخرجات رئيس الحكومة الدبيبة فقط ومنح حكومته الثقة، ورمى بباقي المخرجات في القمامة”.

ولفت إلى أن من يعول -في ظل الانقسام الحاد بين الدول الكبرى- على البعثة، والدول الكبرى بإصدار أي قرار ملزم من مجلس الأمن فهو واهم.. لهذا السبب رحبت السفارة الأمريكية بالتقدم الذي أحرزه المجلسان، ولنفس السبب امتنع الروس عن دعم مقترح باتيلي، في شكل قرار حتى الآن”، على حد تعبيره.