مجلس النواب يدين حادثة اختطاف النائب “حسن الفرجاني”

مجلس النواب يدين ماوصفها بحادثة اختطاف النائب “حسن الفرجاني”

استنكر مجلس النواب حادثة اختطاف عضو المجلس عن ترهونة حسن الفرجاني من قبل مجهولين واقتياده إلى جهات غير معلومة.

ودعا المجلس في بيان له، مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء حادثة الاختطاف، ومعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحمّل المجلس الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو مجلس النواب المختطف، وما يترتب عن هذه الحادثة وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.

المصدر: مجلس النواب

