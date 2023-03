التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الأذربيجانية، إلهام علييف، على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحثا خلال اللقاء مساعي المجلس الرئاسي الليبي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاحه لتعزيز الاستقرار في البلاد.

وبحثا أيضاً جهود المجلس من أجل الدفع بالعملية السياسية لإجراء انتخابات في ليبيا على أسس سليمة وقانونية خلال عام 2023.

Trending هل يقبل المجتمع الدولي بأطروحات عقيلة صالح حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية؟

مؤسسة النفط الليبية تبحث مع “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية البرامج الاستكشافية حتى 2028

الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

مجلس الدولة يدين استئذان المسؤولين الليبيين من الاحتلال الصهيوني لزيارة فلسطين

The post “المنفي” يطلع رئيس أذربيجان على جهود المجلس الرئاسي للمصالحة وإجراء الانتخابات الليبية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا