لنقي: تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13 مربك لـ«باتيلي»

يرى أحمد لنقي عضو مجلس الدولة، أن تصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، موفق ومربك للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مجهوداته التى يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية.

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” قيام المجلس الأعلى للدولة بالتصويت على الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر في هذا اليوم 2 مارس 2023 أراه موفقاً ومربكاً للمبعوث الأممي السيد باتيلي في مجهوداته التى يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية وبقاء الوضع السياسي في انسداد وفوضى”

كان المجلس عقد أمس الخميس، جلسة طارئة برئاسة “خالد المشري” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وصوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس، كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.