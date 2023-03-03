السنوسي: توافق النواب والدولة “غلب” وباتيلي لن يجد طريقة لفرض رؤية خارجية على البلاد

الوطن| رصد

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة هو الذي غلب، مضيفاً أن كتلة التوافق في مجلس الدولة استطاعت أن تنجز الموافقة على التعديل الدستوري الـ13.

السنوسي وفي لقاء له على قناة العربية الحدث، اعتبر أن مجلس الدولة ساهم في صناعة التعديلات على الإعلان الدستوري خلال مراحله التي مر بها بين المجلسين.

هذا وأعرب السنوسي عن استيائه لإقرار المجلس التعديل بعد إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، بسبب ما وصفه بتعطيل الجلسات حتى لا تُعقد قبل الإحاطة التي لم تأتِ بجديد على حد وصفه.

السنوسي نوه بأن المجتمع المحلي يعول حالياً على استمرار التوافق بين المجلسين، رغم النقاط الخلافية التي ما زالت قائمة بينهما، والتي رُحّلت من التعديل الـ13 إلى قانون الانتخابات مثل شروط الترشح، مضيفاً أن اللجنة المشتركة 6+6 لديها الكثير من الأمور لإنجازها، وحينئذ لن يجد باثيلي طريقة لفرض أي رؤية خارجية على البلاد، لأن الأمور تسير بشكل جيد وفق حل ليبي- ليبي لتحقيق الانتخابات في نوفمبر المقبل، وفق تعبيره.