أوحيدة: تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري خطوة إيجابية رغم وجود العراقيل

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب “جبريل اوحيدة”، إن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر خطوة إيجابية، رغم وجود قوة معرقلة داخل المجلس لا تريد التوافق مع مجلس النواب، وبعيدا عن التدخلات الخارجية التي تريد فرض نهج معين.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الخميس أن مجلس النواب سيتجاوب مع مجلس الدولة بتشكيل لجنة تعمل على وضع القوانين الانتخابية.

وتابع: “نأمل استكمال كافة الاستحقاقات بين المجلسين، مثل ملف المناصب السيادية، وتشكيل حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، لنمضي قدما نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”.

وقال نحتاج إلى أن تكون القوانين الانتخابية سلسة لا تقصي أحدًا، ونهاية المطاف يكون الخيار بيد الشعب الليبي حتى تكون نتائج الانتخابات مقبولة.

وأشار في حديثه إلى أن القوانين الانتخابية تُقصي كل من لديه أسباب أخلاقية أو جنائية.