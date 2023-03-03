العامة للكهرباء تبدأ إجراء أعمال العمرة الجسيمة بمحطة الجبل الغربي 

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي المنفذة من قبل شركة سيمنس للطاقة الألمانية وذلك ضمن عقد إتفاقية الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات التوليد بمحطة كهرباء الجبل الغربي .

يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال إجراء أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد والدخول بها على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة بهدف دعمها وإطالة عمرها والرفع من كفاءتها.