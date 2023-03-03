باشاغا يستبعد خروج القوات الأجنبية من ليبيا قبل أن تكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية

أخبار ليبيا 24

استبعد رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، خروج القوات الأجنبية من ليبيا قبل أن تكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية.

وقال باشاغا، في مقابلة مع قناة العربية، إن “هناك قوات تركية وروسية على الأراضي الليبية. لابد من خروج هذه القوات عندما يكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية”، مضيفاً أنه لا يعتقد أن ذلك سيتم قبل ذلك.

وأضاف باشاغا، أن “ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية”، مشيرًا إلى أن بعضها سلبي والآخر إيجابي.

وقال، “إذا كان المجتمع الدولي يريد الاستقرار لليبيا، لابد أن يدعم الحكومة والشعب الليبي”. وخلال المقابلة، أكد باشاغا إن حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً.

وأضاف باشاغا، أن هناك توافقاً ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي. واتهم باشاغا الأمم المتحدة بالوقوف وراء منعه من دخول طرابلس، وقال: “إنها لم تعترف بحكومتي رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة”.

وشدد باشاغا على أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية. وقال، إن “المجتمع الدولي وراء بقاء حكومة الدبيبة واستمرار دعم حكومته”.

وقال باشاغا إن “التدخل الدولي في ليبيا واضح للجميع، وذلك بسبب مشاكل كبيرة”، مضيفًا أنه “عندما توافق الليبيون، انزعج المجتمع الدولي من ذلك”.

وتحدث باشاغا حول الميليشيات والمجموعات المسلحة. وقال، “لابد أن يكون هناك توافق بشأنها، وهي لديها استعداد لإطاعة الدولة”. ورأى أن “الدولة تحتاج المجموعات والميليشيات المسلحة في مكافحة ومحاربة الإرهاب”.