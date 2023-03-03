لنقي: تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13 مربك لباتيلي

رأى عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي أن تصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، موفق ومربك للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مجهوداته التي يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية.

لنقي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”قيام المجلس الأعلى للدولة بالتصويت على الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر في هذا اليوم 2 مارس 2023 أراه موفقاً ومربكاً للمبعوث الأممي باتيلي في مجهوداته التي يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية وبقاء الوضع السياسي في انسداد وفوضى”.