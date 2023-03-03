الصغير: إقرار مجلس الدولة للتعديل الدستوري الـ 13 ينسف إحاطة باتيلي

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن إقرار مجلس الدولة الاستشاري للتعديل الدستوري الـ 13 ينسف إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، التي قدمها إلى مجلس الأمن الإثنين الماضي

وقال الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن إقرار مجلس الدولة للتعديل الدستوري ينسف إحاطة باثيلي من حيث مصداقية ما قاله في جلسة مجلس الأمن.

وأضاف الصغير، أن باتيلي ادعى بعدم قبول مجلس الدولة للتعديل وكذلك يجعل مبادرته غير ذات محل.

وكان مجلس الدولة، عقد أمس الخميس، جلسة طارئة برئاسة “خالد المشري” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وصوت خلالها، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس، كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.

وأطلق باتيلي، الإثنين الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته: «يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد باتيلي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».