بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 03 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 03 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تذبذب في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ على اغلب المناطق، وتصل على سرت إلى (28)مْ هذا اليوم.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر مثيرة للأتربة والغبار، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ، ولا تتجاوز (19)مْ على غدامس.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:31).