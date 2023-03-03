مجلس الدولة يعترض على سحب البرلمان بعض صلاحيات ديوان المحاسبة لصالح الرقابة الإدارية

أرسل مجلس الدولة كتاباً إلى مجلس النواب، علّق فيه على التعديل الذي أجراه الأخير بسحب بعض صلاحيات ديوان المحاسبة في الرقابة على العقود لصالح الرقابة الإدارية.

وبحسب كتاب مجلس الدولة، فقد وصف المجلس التعديل الذي أجراه البرلمان على قانوني توحيد المؤسسات السيادية والمحاصصة بين الأقاليم، وصفه بالـمُخلّ في توازن تفاهمات بوزنيقة، إذ يُفرغ إحدى المؤسسات السيادية (ديوان المحاسبة) من الفاعلية، ما سيؤثر سلباً على عامل الثقة بين المجلسين في التعاطي مع توحيد المناصب السيادية.

هذا ودعا المجلسُ البرلمان عبر كتابه الممهور باسم النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار لمراجعة التعديل المذكور؛ تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة ووحدة مؤسساتها.