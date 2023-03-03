دردور: تطور المجتمع في ليبيا لا يتمّ إلا عبر تكرار الانتخابات

رأى فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه محللا سياسيا وباحثا، أن التطور المجتمعي في ليبيا لا يتم إلا عبر تكرار الانتخابات.

وقال دردور في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “تسليم مجلسي النواب والدولة المنتهية ولايتهما إلى سلطة تشريعية واحدة، لن يتم إلا بإجراء انتخابات”.

وأضاف أن “هذا الاستحقاق الوطني ظل مرتهنا في أيدي أصحاب المصلحة في البقاء بهذين المنصبين، وعليه كان من الضروري إعفاء أصحاب المصلحة من مهام إصدار التشريعات المتعلقة بتداول السلطة” وفق قوله.

وزعم أن “قناعة معظم الدول بضرورة تجاوز المجلسين، تراكمت من خلال التجارب السابقة طيلة السنوات الماضية، أما مصر وروسيا، فهما دولتين ينعدم فيهما احترام البشر، ناهيك عن الإقرار بالديمقراطية”.

ورأى أن “الانتخابات لن تعالج كل مشاكل ليبيا والتي جلها ثقافية، إلا أن التطور المجتمعي والتحول الديمقراطي لا يتم إلا عبر تكرار الانتخابات والتعلم من هفواتها، وإلا ستكون النتيجة دائما في الهبوط إلى الأسوأ” على حد تعبيره.