امجاهد: جاهزون لإحالة منح الأولاد والزوجات والبنات فوق الـ18 عن ثلاثة أشهر إلى المصارف

ليبيا – أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج امجاهد جاهزيتهم لإحالة منح الأولاد والزوجات والبنات فوق الثامنة عشر عن ثلاثة أشهر إلى المصارف، وستكون في حسابات مستحقيها في غضون يومين.

امجاهد قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنهم بصدد تسليم صكوك بدل إيجار للأسر المهجرة من مرزق والمنطقة الشرقية عن ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه تم استكمال توزيع الصكوك عن ستة أشهر كبدل إيجار، ولم يبقَ سوى عدد بسيط بحاجة لاستكمال بعض النواقص كالأرقام الوطنية والإدارية.

