أمين عام منظمة أوبك: كل إمكانيات المنظمة مسخرة لخدمة صناعة النفط في ليبيا

قام الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” هيثم فيصل والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط حيث كان في مقدمة مستقبليه كل من حسين صافار، واحمد عمار، عضوي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ ليبيا لدى أوبك وعدد من مستشارين والماء العامين ومدراء الإدارات للمؤسسة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن المؤسسة ساعية للوصول إلى المستهدف المتمثل في زيادة الإنتاج اليومي من النفط بخطط طموحة تم إعدادها للنهوض في صناعة النفط الليبية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك عن سعادته لهذه الزيارة، وأكد أن ليبيا عضوا هاما في المنظمة.

وأشار الأمين العام بدور الكفاءات الليبية التي تعمل في المنظمة ودورها الكبير في تسيير العمل بها، مؤكدا في الوقت ذاته ان كل إمكانيات أوبك مسخرة لخدمة صناعة النفط في ليبيا.

ودعا في كلمته إلى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في المنظمة سواء كان ذلك عبر المنشورات الدورية أو فرص التدريب والتوظيف التي تتاح من حين لآخر والاستفادة منها في نقل الخبرات النهوض بقطاع النفط الليبي بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار والاهتمام بصناعة الغاز خصوصا أنه يوجد في ليبيا احتياطات غاز كبرى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية التعاون في الأمور الفنية بين الدول الأعضاء في أوبك وتحقيق الاستفادة من تبادل الخبرات.