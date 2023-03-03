السفير الأمريكي: الأولوية عندنا هي التوزيع العادل لثروة ليبيا النفطية

قال المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن أولوية بلاده في ليبيا هي التوزيع العادل لثروة ليبيا النفطية.

وأضاف نورلاند، في تصريحات متلفزة، أن ليبيا تحصل كل يوم على مبالغ كبيرة مع ارتفاع أسعار النفط ومع ذلك لا يوجد آليات لتوزيع هذه الأموال بطريقة عادلة وشفافة.

ولفت إلى ان الأموال تذهب لفئة معينة ويُحرم منها المواطنون، متابعا:” نحن نحاول مساعدة الليبيين على إنشاء آلية لإدارة العوائد النفطية”.

وأكد أن هذا العمل مستمر ومهم للغاية لأن الصراع الدائر يتمثل في عدم توزيع العائدات بشكل عادل على الليبيين.

واستطرد: “يجب أن نتحدث أيضًا قبل كل شيء عن وقف إطلاق النار والتأكد من عدم عودة القتال بين مختلف الأطراف”.

وتابع: “نريد دعم الجهود المبذولة لجمع القوات المسلحة في شرق وغرب البلاد لإنشاء جيش ليبي موحد مع جميع الأطراف العسكرية، الذين يمكنهم معالجة القضايا الأمنية في الجنوب وعبر مجموعة العمل الأمنية في إطار اتفاق برلين”.