ليبيا – أكد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج على أن الوزارة لا تملك التدخل في تحديد الأسعار أو فرض تسعيرة على السلع وفق القانون الصادر سنة 2010، وسنتدخل فقط إذا لاحظنا ارتفاعًا غير صحيح والفترة محددة.

الحويج قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الوزارة تدرس في الوقت الحالي إمكانية فرض تسعيرة على لحوم الدواجن، بسبب الارتفاع الذي طال أسعارها.

وأشار إلى أنه وفقًا للتقارير فإن سعر الكليو جرام من لحم الدجاج وصل 16 دينارًا في حين أن السعر لا يتجاوز 13دينارًا، منوهًا إلى أن أسعار اللحم الحالية مناسبة وتتراوح بين 50 و55 دينارًا.

وبيّن أن عدم توفير الميزانيات وراء تعثر مشاريع وقرارات بالوزارة أبرزها إنشاء ديوان الحبوب الذي يحتاج ما لا يقل عن مليون ونصف إلى مليونين دينار لتدشينه.

Shares

The post الحويج: الوزارة لا تملك التدخل في تحديد الأسعار أو فرض تسعيرة على السلع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية