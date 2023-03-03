تذبذب في درجات حرارة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن حالة الطقس تشهد تذبذبا في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا من حيث الارتفاع والانخفاض عن معدلاتها الفصلية لشهر مارس.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين 17 و22 مئوية، وتصل على سرت إلى 28. أما في الشمال الشرقي فتتراوح ما بين 23 و28 مئوية.

وتكون الحرارة في الجنوب الغربي ما بين 27 و30 مئوية ولا تتجاوز 19 على غدامس، بينما تتراوح في الجنوب الشرقي ما بين 27 و31 مئوية.

وأضاف، أن الرياح الجنوبية الشرقية تنشط على مناطق شمال شرق ليبيا وبعض مناطق الجنوب، مشيرًا إلى أنها مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

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